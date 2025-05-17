Вулкан Шивелуч на Камчатке второй раз за день выбросил столб пепла

Вулкан Шивелуч на востоке Камчатки выбросил новый столб пепла. Его высота достигла 7 км над уровнем моря. Первый столб пепла вулкан выбросил около пяти часов назад.

«В случае изменения ветра сохраняется вероятность выпадения пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского и Тигильского округов, а также Елизовского и Карагинского районов»,— сообщило региональное управление МЧС агентству «Камчатка».

Ранее вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 8 км над уровнем моря. Шлейф распространяется в северо-восточном направлении от вулкана в сторону залива Озерного.