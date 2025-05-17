NYT: экс-директора ФБР допросили из-за фото с ракушками

Секретная служба США допросила бывшего директора ФБР Джеймса Коми из-за его фотографии с ракушками в виде цифр 8647, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп счел, что в публикации содержался призыв к его убийству.

Как уточняет NYT, Джеймса Коми допросили в офисе Секретной службы в Вашингтоне. Издание также поясняет, что цифры 8647 использовали критики Дональда Трампа во время протестов. Reuters пишет, что одно из значений «86» в словаре Merriam-Webster --«убивать». «47» совпадает с порядковым номером Дональда Трампа в списке президентов США.

Джеймс Коми удалил фотографию из соцсетей. «Я не понимал, что некоторые люди связывают эти цифры с насилием. Мне это никогда не приходило в голову, но я выступаю против насилия любого рода, поэтому я удалил пост»,— пояснил он.

Дональд Трамп в интервью Fox News сказал, что экс-директор ФСБ призвал к убийству президента. По его словам, значение цифр 8647 знают даже дети. Он также добавил, что дальнейшее разбирательство должна вести генеральная прокуратура.