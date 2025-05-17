Курс доллара. Прогноз на 19–23 мая

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Доллар может обновить локальный минимум, перейдя в район 79 руб./$ На следующей неделе ожидаем сохранения курса в диапазоне 11–11,5 руб./CNY с тяготением к его нижней границе. Такому курсу будут способствовать сохраняющийся слабый спрос на валюту со стороны импортеров, стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где мы ожидаем закрепления ближайшего фьючерса на нефть Brent в диапазоне $60–65 за баррель, а также роста предложения валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который придется на 26–28 мая. В случае, если рубль ко всему прочему будет поддержан и позитивными геополитическими новостями, юань к концу недели может отступить в диапазон 10,8–11 руб. и протестировать его нижнюю границу. Доллар может обновить локальный минимум, перейдя в район 79 руб./$.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Поддержку оказывают внушительные продажи валютной выручки экспортеров Рубль перестает эмоционально реагировать на геополитический фон. Поддержку национальной валюте по-прежнему оказывают внушительные продажи валютной выручки экспортеров, которые аккумулируют рублевую ликвидность под фискальные и дивидендные платежи. Мы ожидаем, что на следующей неделе рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 80–83 руб. за доллар США при отсутствии внешних шоков.

Илья Федоров,

главный экономист Сила рубля в значительной степени кроется в слабости спроса и импорта В первую неделю после праздников рубль торговался в пределах 80–83 руб. за доллар США, ближе к нижней границе диапазона. Сила рубля в значительной степени кроется в слабости спроса и импорта. Внешнеполитический фон практически не оказывает влияния на валюту, так как есть понимание, что быстрых изменений, которые могли бы повлиять на рубль, не будет, да и факторы формирования текущего курса в основном внутренние. На следующей неделе курс продолжит торговаться в коридоре 80–83 руб./$.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Глобальное ослабление доллара и стабилизация нефтяных цен остаются фактором поддержки для рубля Курс доллара отступает вверх от уровня в 80 руб., поскольку переговоры в Стамбуле пока не принесли быстрых результатов, при этом вероятность прогресса на них выглядит невысокой. В то же время общая геополитическая картина для РФ сохраняет возможности для будущей нормализации отношений с США и достижения соглашений по Украине. С точки зрения краткосрочной динамики рубля даже фундаментальные факторы выглядят вторично. Тем не менее глобальное ослабление доллара и стабилизация нефтяных цен остаются фактором поддержки для рубля.