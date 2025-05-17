Курс доллара. Прогноз на 19–23 мая
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Минувшую неделю рубль завершил уверенным ростом позиций против ведущих мировых валют. Во вторник внебиржевой курс доллара впервые за два года опустился ниже уровня 80 руб./$, достигнув отметки 79,375 руб./$. Даже с учетом того, что удержаться на минимуме не удалось и курс поднялся по итогам пятницы до 81 руб./$, этот показатель остался на минимуме с июня 2023 года. За неделю американская валюта потеряла в России 1,5 руб. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, снизился лишь на 9 коп., до отметки 80,7689 руб./$. «Бычьей» игре способствовали договоренности США и Китая по тарифам, а также первые за три года прямые переговоры России и Украины.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|80.00-83.00
|Банк Зенит
|82.00
|«БКС Мир инвестиций»
|80.00-83.00
|«Цифра банк»
|80.00-83.00
|ПСБ
|80.00-83.00
|Консенсус-прогноз *
|81.60
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Доллар может обновить локальный минимум, перейдя в район 79 руб./$
На следующей неделе ожидаем сохранения курса в диапазоне 11–11,5 руб./CNY с тяготением к его нижней границе. Такому курсу будут способствовать сохраняющийся слабый спрос на валюту со стороны импортеров, стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где мы ожидаем закрепления ближайшего фьючерса на нефть Brent в диапазоне $60–65 за баррель, а также роста предложения валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который придется на 26–28 мая. В случае, если рубль ко всему прочему будет поддержан и позитивными геополитическими новостями, юань к концу недели может отступить в диапазон 10,8–11 руб. и протестировать его нижнюю границу. Доллар может обновить локальный минимум, перейдя в район 79 руб./$.
Поддержку оказывают внушительные продажи валютной выручки экспортеров
Рубль перестает эмоционально реагировать на геополитический фон. Поддержку национальной валюте по-прежнему оказывают внушительные продажи валютной выручки экспортеров, которые аккумулируют рублевую ликвидность под фискальные и дивидендные платежи. Мы ожидаем, что на следующей неделе рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 80–83 руб. за доллар США при отсутствии внешних шоков.
Сила рубля в значительной степени кроется в слабости спроса и импорта
В первую неделю после праздников рубль торговался в пределах 80–83 руб. за доллар США, ближе к нижней границе диапазона. Сила рубля в значительной степени кроется в слабости спроса и импорта. Внешнеполитический фон практически не оказывает влияния на валюту, так как есть понимание, что быстрых изменений, которые могли бы повлиять на рубль, не будет, да и факторы формирования текущего курса в основном внутренние. На следующей неделе курс продолжит торговаться в коридоре 80–83 руб./$.
Глобальное ослабление доллара и стабилизация нефтяных цен остаются фактором поддержки для рубля
Курс доллара отступает вверх от уровня в 80 руб., поскольку переговоры в Стамбуле пока не принесли быстрых результатов, при этом вероятность прогресса на них выглядит невысокой. В то же время общая геополитическая картина для РФ сохраняет возможности для будущей нормализации отношений с США и достижения соглашений по Украине. С точки зрения краткосрочной динамики рубля даже фундаментальные факторы выглядят вторично. Тем не менее глобальное ослабление доллара и стабилизация нефтяных цен остаются фактором поддержки для рубля.
В фокусе — решение ОПЕК+ второй месяц подряд наращивать добычу
Одним из центральных событий, которое может на будущей неделе существенно повлиять на расстановку сил,— переговоры (России и Украины.— «Ъ») в Турции. Рубль тем временем получает традиционную порцию поддержки от ключевой ставки и жесткой ДКП Банка России. При этом на оптимизм от нефти национальной валюте в ближайшие дни скорее не придется рассчитывать. В фокусе — решение ОПЕК+ второй месяц подряд, несмотря на низкие нефтяные цены, наращивать добычу. В случае повышения градуса санкционной риторики цены на «черное золото» также могут оказаться под давлением. Также не добавила оптимизма мировым нефтяным ценам и свежая статистика Минэнерго США, которая продемонстрировала рост запасов сырой нефти вместо прогнозируемого снижения.