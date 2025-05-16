«Локомотив-Кубань» проиграл «Зениту» в пятом матче полуфинала Единой лиги

Баскетболисты «Локомотива-Кубань» уступили «Зениту» в пятой игре полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Матч, прошедший в Санкт-Петербурге, завершился победой хозяев со счётом 93:80, сообщается в Telegram-канале региональной команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Игра развивалась с незначительным преимуществом: по четвертям — 22:21, 26:22, 24:18, 21:19. Для выхода в финал одной из команд необходимо одержать четыре победы.

Шестая встреча пройдет 19 мая в Краснодаре. «Локомотив» планирует перевести серию в решающий седьмой матч.

Анна Гречко