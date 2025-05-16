Вперед, вместе, на компромиссах

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских отчитался перед депутатами и общественностью о работе облправительства в 2024 году. Отчет прошел в торжественной обстановке и содержал позитивную информацию о достижениях региона. Красной линией в отчете прослеживалась необходимость единства политических сил и исполнительной власти. Возможно, поэтому депутаты в этом году обошлись без критики, лишь просили обратить внимание на некоторые вопросы. Политологи называют отчет парадным, но не полезным, обращая внимание на то, что многочисленные проблемы региона, пути и перспективы их решения не были обозначены, а предлагаемое единство не соответствует принципу разделения властей.

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В пятницу, 16 мая, губернатор Ульяновской области Алексей Русских выступил с отчетом перед заксобранием региона об итогах деятельности регионального правительства в 2024 году. Уже второй раз, по аналогии с прошлым годом, отчет был разделен на две части. Первая — сам отчет, который прошел в торжественной обстановке во Дворце культуры «Губернаторский», куда помимо депутатов были приглашены представители разных уровней исполнительной власти и общественных организаций.

Вторая часть — фактическое обсуждение отчета губернатора депутатами, которое состоялось после обеда в зале заседаний регионального заксобрания.

Сам отчет занял более полутора часов. Начал губернатор с того, что совместному с депутатами «служению на благо области» уже несколько лет, «за это время сложилась сплоченная команда единомышленников», за это время у жителей региона появились новые возможности. «Мы вместе единой командой создаем эти возможности»,— пояснил глава региона. Слова о единстве ветвей власти и совместной работе неоднократно звучали в ходе выступления. «Нашей сильной стороной является единство регионального политического поля – ключевые законотворческие инициативы поддерживаются всеми фракциями Законодательного собрания. Вы демонстрируете первенство региональных интересов над узкопартийными»,— одобрил депутатов Алексей Русских, а в конце выступления отметил, что благодарен им за поддержку, и призвал «к сплоченности, к объединению во имя победы». Губернатор подчеркнул, что «за каждым решением, принятым в интересах региона, стоит диалог власти и общества».

Все выступление было наполнено показателями достижений региона в промышленности, инвестициях, в цифровизации, газификации, модернизации и т.д. Часто господин Русских сравнивал сегодняшние показатели с данными 2021 года, когда он только возглавил регион. Цифры были в его пользу. Выступление сопровождалось слайдами презентации, а также видеороликами.

В отличие от отчета прошлого года, в котором губернатор обозначил круг проблем, стоящих перед регионом, и признался в недоработках и сложностях по ряду направлений деятельности, сегодня все выступление было наполнено позитивной информацией, Недостатки в работе не обозначались, разве что было отмечено, что «не удалось полностью решить проблему работы общественного транспорта в областном центре», но «острота проблемы постепенно снижается». Так, говоря о долгостроях, глава региона сравнил стройки с боевыми действиями, отметив, что «нам нужна победа не только на фронте — мы должны завершить те проекты, которые начали, но затянули завершение по разным причинам: достроить детскую инфекционную больницу, оснастить и запустить футбольный манеж, открыть полноценную эксплуатацию минаевского моста, достроить мост через Свиягу по улицам Смычки-Шевченко, завершить ремонт главного музея нашего региона – Ленинского мемориала».

Депутаты отметили, что если год назад в своем выступлении Алексей Русских дал понять, что намерен работать в этой должности и второй срок, заявив, что свое выступление рассматривает «не только как отчет, но и как возможность познакомить депутатов с задачами», «которые мы вместе будем решать до 2031 года», то теперь подобных отсылов не было. Завершил свое выступление губернатор призывом «Ульяновская область, вперед!».

Вторая часть — обсуждение отчета депутатами — также отличалась от прошлогодней. Тогда впервые за время работы Алексея Русских на посту главы региона депутаты подвергли критике деятельность исполнительной власти (больше всего критических замечаний прозвучало от коммунистов — однопартийцев члена ЦК КПРФ Алексея Русских). На этот раз никаких критических замечаний практически не было. В лучшем случае депутаты разных фракций вносили предложения «обратить внимание» на те или иные вопросы, «дать поручение министрам» и т.д. Лишь несколько критических замечаний по деятельности правительства региона в 2024 году прозвучало от лидера фракции ЛДПР Дмитрия Грачева.

В заключительном слове Алексей Русских все же признал наличие проблем — в здравоохранении, общественном транспорте, в сфере ЖКХ, по работе «Ульяновскоблстройзаказчика», и отметил, что «как всегда, вопрос упирается в кадры» и деньги. «Вся проблема в нехватке финансовых средств. Но с деньгами и дурак сделает, а мы в условиях недостаточного финансирования все равно должны продвигаться по всем этим направлениям. Надо понимать, что мы несем серьезные затраты на СВО. Приходится затягивать пояса. Что-то должно подождать, что-то надо делать более эффективно»,— сказал Алексей Русских. И отметил, обращаясь к депутатам, что «везде и всегда нужно находить компромиссы и обеспечивать движение вперед».

Выяснить у депутатов, почему на этот раз они обошлись без критики деятельности облправительства, не удалось. Парламентарии отвечали, что за пять минут выступления всего не скажешь. Источник, близкий к депутатскому корпусу, сообщил «Ъ», что накануне отчета губернатора ряду депутатов были звонки из исполнительной власти, и «было рекомендовано быть помягче, не устраивать сплошную критику».

Ульяновский общественный активист и независимый юрист Константин Толкачев, занимающийся защитой интересов граждан в сфере градостроительства и экологии, заметил, что заявление главы региона о постоянном «диалоге власти и общества» воспринимает «как насмешку», потому что в реальности никакого диалога нет, и «это демонстрируют все многочисленные сходы граждан, протестующих против точечной застройки или вырубки зеленых насаждений, на которые представители администрации губернатора и областного правительства не считают нужным обращать внимание».

Ульяновский политолог, член экспертного совета фонда профессиональных исследований РАПИР Николай Васин назвал отчет просто «торжественным и несколько заурядным мероприятием с акцентом на достижения, но без обсуждения системных проблем, которые необходимо решать сегодня и в будущем». «Перспективы я не увидел»,— сказал господин Васин, отметив, что призыв к депутатам к сплочению, единству и компромиссам не вписывается в принцип разделения властей. «Если все будут едины, то и вторая ветвь власти просто будет не нужна»,— заметил политолог.

Сергей Титов, Ульяновск