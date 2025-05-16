В Сочи ликвидировали возгорание мусора на федеральной трассе

Вечером 16 мая на 197 км федеральной автодороги А-147 в Хостинском районе Сочи произошло возгорание мусора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

Сигнал о пожаре поступил в 17:50 по мск, через минуту к месту направили подразделения Сочинского спасательного гарнизона. По прибытии в 17:59 специалисты МЧС установили, что пламя охватило площадь 60 кв. м.

В 18:14 огонь локализовали, а в 18:45 ликвидировали открытое горение. К 18:53 завершена окончательная ликвидация последствий возгорания.

В тушении задействовали девять человек личного состава и две единицы техники. Причины возгорания уточняются.

Анна Гречко