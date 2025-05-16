На свердловских трассах установят почти 1,6 тыс. дорожных знаков

В Свердловской области в рамках ремонтов и реконструкций на региональной сети будут добавлены новые пешеходные переходы, тротуары и дорожные знаки, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Безопасность — один из главных элементов качества дорог. Создание инфраструктуры безопасности находится в приоритете на всех этапах дорожной деятельности»,— отметил заместитель начальника службы содержания, ремонта и диспетчеризации управления автодорог Свердловской области Алексей Алимов.

В рамках нацпроекта на региональных дорогах запланированы установка почти 1,6 тыс. дорожных знаков, обустройство 46 км барьерных ограждений и почти 4 км пешеходных ограждений. Планируется укладка более 11 км новых тротуаров. Будут приведены к нормативам обновляемые участки дорог и нанесено более 70 тыс. кв. м новой дорожной разметки.

Кроме того, планируется оборудовать 20 современных пешеходных переходов, установить четыре светофорных объекта и обновить светофорное оборудование.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» ставит задачу по снижению смертности в результате ДТП в 1,5 раза до 2030 года.

Полина Щуцкая