В массовом ДТП под Новочеркасском погиб человек

В Ростовской области в массовом ДТП погиб человек, еще один пострадал. Авария произошла днем 16 мая на автодороге «Новочеркасск — Каменоломни», сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Предварительно, 28-летний водитель «ВАЗ 2110» объезжал по обочине скопившийся на светофоре транспорт. Он не справился с управлением, в результате чего машина выехала на встречную полосу. Там автомобиль врезался во встречный «ВАЗ 2114» под управлением 51-летнего водителя. «Десятка» также столкнулась с автомобилем Санкёнг». Им управлял 54-летний водитель.

В результате случившегося водитель ВАЗ 2114 погиб на месте, водителя «десятки» госпитализировали.

Мария Хоперская