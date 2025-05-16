Гладков сообщил о последствиях атак ВСУ по двум округам Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вооруженные силы Украины нанесли удары по Валуйскому и Шебекинскому округам. По словам главы региона, в городе Валуйки два FPV-дрона поразили коммерческий объект, повредив автомобиль. Еще один беспилотник разбил окно в здании промышленного предприятия.

В поселке Уразово один из дронов взорвался рядом с частным домом, перебив газовую трубу, но утечку газа быстро устранили. В селе Соболевка удар дрона повредил остекление жилого дома, а в хуторе Леоновка пострадал грузовик.

Город Шебекино дроном повреждены грузовая машина, фасад и остекление одного из зданий предприятия. В селе Ржевка в результате попадания боеприпаса разрушена надворная постройка частного дома.

В селе Мешковое, несмотря на то что дрон был подавлен системой радиоэлектронной борьбы, взрывная волна повредила линию электропередачи.

Господин Гладков сообщил, что в предыдущих инцидентах в Шебекинском округе погиб велосипедист, а в ходе атак дронов в регионе в течение дня пострадали трое мирных жителей.