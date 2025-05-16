В бывшем доме экс-главы МИДа Козырева прошли обыски

В особняке в подмосковной Барвихе две недели назад прошли обыски по делу об убийствах 1990-х годов. Дом до 2012 года принадлежал первому министру иностранных дел РФ Андрею Козыреву (признан иноагентом) и позже был продан представителям тольяттинской ОПГ «Сиротинские», пишет «РЕН ТВ» со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, обыски провели МВД и Росгвардия. Из особняка изъяли деньги, технику и документы. Обыски прошли в ходе расследования серии заказных убийств, совершенных ОПГ «Сиротинские» в 1990-е годы.

По версии следствия, Андрей Козырев (признан Минюстом РФ иноагентом) в 2012 году продал дом лицам, представляющим интересы Игоря Шинкоренко (на тот момент — Воробьева).

Предварительно установлено, что в 2000 году вместе с главарем ОПГ Игорем Сиротенко Игорь Шинкоренко совершил покушение на убийство другой тольяттинской группировки. Обоих фигурантов заочно арестовали и объявили в международный розыск в начале мая.

Екатерина Отрашкевич