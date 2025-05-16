На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за гроз и града

Штормовое предупреждение объявили на территории Кубани на 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского гидрометцентра.

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Ожидаются сильные дожди с грозами, град и усиление ветра до 20–22 м/с. Также ожидается резкий подъем уровней воды на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань — местами с превышением неблагоприятных отметок.

Согласно прогнозу синоптиков, 17 и 18 мая в регионе пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем 18 мая местами возможны сильные осадки. Температура воздуха составит от +22 до +27 градусов 17 мая и до +21 градуса — 18 мая.

Анна Гречко