Студенты Центрального университета познакомились с главой попечительского совета вуза Владимиром Потаниным. Президент и основатель «Интерроса» ответил на вопросы о своем становлении в бизнесе, о необходимости непрерывного обучении и о том, почему поддержал идею создания Центрального университета. По словам бизнесмена, он оценил инновационный характер вуза и направленность на воспитание востребованных кадров. Центральный университет — российский вуз нового типа, внедряющий STEM-подход (Science, Technology, Engineering and Mathematics) в высшее образование. Университет создан в партнерстве с 50 крупнейшими российскими компаниями, среди них Центральный банк, Т-Банк, «Сбер», Норникель, «Росатом» и СИБУР.

Самым важным фактором для клиентов при выборе банка остается стоимость обслуживания карты. По данным Frank RG, 64% клиентов отмечают значимость этого критерия. А вот критерий, связанный с надежностью банков, сместился на четвертое место — в 2024 году на него обращают внимание только 47% клиентов. В топ критериев входит также размер бонусов и кешбэка и удобство мобильного приложения.

Акционеры «Делимобиля» утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Об этом сообщает компания. Также избран новый совет директоров: в него вошли в том числе основатель компании Винченцо Трани и гендиректор Елена Бехтина. Выручка «Делимобиля» по итогам 2024 года выросла на 34%, до 28 млрд руб., что стало рекордом для компании. Но чистая прибыль сервиса упала на 100%, а долговая нагрузка резко увеличилась из-за больших расходов, пишет Forbes.