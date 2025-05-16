Замглавы Минпромторга России оценил торговую инфраструктуру Сочи

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов посетил торговые объекты Сочи в рамках рабочей встречи с руководителем департамента потребительской сферы Краснодарского края Романом Куринным. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Делегация осмотрела чайную плантацию, где выращивают известный российский чай, а также крупнейшую ярмарку курорта — победителя конкурса «Торговля России» Минпромторга 2025 года. В программу визита вошло посещение супермаркета «Табрис» — региональной торговой сети, реализующей в том числе продукцию местных производителей.

«Российский потребитель должен иметь возможность приобрести товары любым удобным способом. И, что немаловажно, это должен быть широкий ассортимент товаров, включая продукцию локального производителя. Сегодня мы это увидели на торговых объектах города Сочи»,— заявил Роман Чекушов.

По мнению замминистра, высокий уровень торговой инфраструктуры положительно влияет на туристическую привлекательность курорта. . Господин Куринный подчеркнул, что развитие многоформатной торговли в Сочи способствует экономическому росту, улучшает условия для потребителей и повышает качество сервиса.

Анна Гречко