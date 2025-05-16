Теплоход «Севастополь» открыл летнюю навигацию в Сочи

Высокоскоростной теплоход «Севастополь» прибыл из Новороссийска в Сочи, официально открыв летнюю навигацию 2025 года по маршруту между тремя черноморскими курортами. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Судно будет выполнять регулярные рейсы по маршруту Сочи — Геленджик — Новороссийск в обе стороны. За последние три сезона более 150 тыс. пассажиров воспользовались услугами этого водного транспорта, который стал важной частью транспортной системы региона и удобным способом передвижения для туристов и местных жителей.

Путешествие между Сочи и Новороссийском с остановкой в Геленджике занимает 4,5 часа. Теплоход «Севастополь» вмещает 120 пассажиров и развивает скорость 35 узлов (около 65 км/ч). Судно оборудовано комфортными креслами, мультимедийными системами и климат-контролем, а также отличается повышенной безопасностью и низким уровнем шума.

Рейсы будут осуществляться ежедневно. В июне планируется добавить еще два судна на маршруте Сочи — Геленджик с остановками в Лазаревском и Туапсе. Навигационный период продлится до середины октября.

Мария Удовик