Что стало с участниками взрыва в соборе святой Недели, сбежавшими в Советский Союз
Димитр Златарев в СССР сменил фамилию на Федоров. Был принят в ВКП(б) в 1925-м. Окончил Военно-политическую академию имени Н. Г. Толмачева, был членом Бауманского райкома ВКП(б) города Москвы. В 1936–1937 годах работал в политическом отделе железных дорог Перми. Умер в 1938 году в ГУЛАГе. В советских лагерях также закончилась жизнь Николы Петрова и Живко Динова.
В сетевых публикациях гуляет история о том, что Петр Абаджиев якобы дослужился до звания полковника РККА, вернулся в Болгарию в 1944 году и в 1946-м погиб в автокатастрофе, но авторитетные источники, подтверждающие это, отсутствуют.
Станке Димитров работал в Исполкоме Коминтерна, после начала Великой Отечественной войны выступал на радиостанции «Христо Ботев». Погиб в авиакатастрофе в Брянске 26 августа 1944 года вместе с группой болгарских коммунистов, направлявшихся из Москвы на родину для участия в запланированном на сентябрь народном вооруженном восстании.