Что стало с участниками покушения на царя на перевале Арабконак и убийцей генерала Георгиева

19 июня 1925 года Васил Икономов и несколько человек из его отряда решили совершить налет на поезд «София—Пловдив». Скорее всего, кто-то сообщил об их планах властям. В ночь на 20 июня в районе села Белица сотрудники отдела государственной безопасности болгарской полиции убили Икономова при задержании. При нем был найден бинокль, принадлежащий царю Борису III.

Васил Попов-Герой был убит в перестрелке с полицией в районе города Троян 3 апреля 1928 года.

был убит в перестрелке с полицией в районе города Троян 3 апреля 1928 года. Нешо Тумангелов вскоре после взрыва в церкви святой Недели перебрался в Королевство сербов, хорватов и словенцев. В апреле 1941 года он организовал партизанский отряд. По разным данным, он то ли погиб в бою с вторгшимися в Югославию немецкими войсками 6 апреля 1941 года, то ли выжил в тот день, но погиб позднее в ходе войны.

вскоре после взрыва в церкви святой Недели перебрался в Королевство сербов, хорватов и словенцев. В апреле 1941 года он организовал партизанский отряд. По разным данным, он то ли погиб в бою с вторгшимися в Югославию немецкими войсками 6 апреля 1941 года, то ли выжил в тот день, но погиб позднее в ходе войны. Нешо Мандулов эмигрировал в СССР, где выучился на радиоинженера, обзавелся семьей и стал жертвой сталинских репрессий в 1939 году.

эмигрировал в СССР, где выучился на радиоинженера, обзавелся семьей и стал жертвой сталинских репрессий в 1939 году. Антон Ганчев также выехал в СССР. Во время гражданской войны в Испании он вступил добровольцем в антифашистскую интернациональную бригаду. Погиб в 1937 году, точная дата смерти неизвестна.

также выехал в СССР. Во время гражданской войны в Испании он вступил добровольцем в антифашистскую интернациональную бригаду. Погиб в 1937 году, точная дата смерти неизвестна. Убийца генерала Георгиева Атанас Тодовичин эмигрировал в СССР, поменял имя на Владимир Илиев, вступил в ВКП(б), закончил Школу усовершенствования комсомольского состава пограничных и внутренних войск НКВД СССР. В марте 1938 года был арестован и 7 сентября расстрелян, в 1956-м реабилитирован