Стройность расфасуют по блистерам

Производитель «Оземпик» пытается создать таблетки для похудения. Компания Novo Nordisk заключила соглашение с американским биотехом Septerna. Вместе они будут разрабатывать лекарство для лечения диабета второго типа и заболеваний, связанных с ожирением, все в форме таблеток. Сделку оценивают в $2 млрд. Она поможет создать первый препарат с семаглутидом, который не потребует инъекции. А назначать его смогут не только людям с диабетом. Сейчас лекарство для людей с ожирением у Novo Nordisk представлено в виде инъекционного препарата «Вегови». На фоне сделки акции Septerna выросли на 63%, что увеличило стоимость компании до $500 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Датская фармкомпания вряд ли предложит инновационный продукт, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. В то же время, по его словам, таблетированная форма лекарства облегчит для Novo производство и будущие поставки: «Я так понимаю, что речь идет просто о расширении показаний тех препаратов, которые уже есть на рынке. "Оземпик" тоже изначально создавался для лечения сахарного диабета, но нашел свое, так сказать, огромное применение не по прямому показанию. Ничего принципиально нового технологически там не будет. В любом случае таблетированная форма выпуска проще для применения и не требует каких-то специальных навыков, она безопаснее.

Приверженность к лечению для таких форм выше, нежели для инъекционных. При этом выпускать такой препарат гораздо проще. В частности, там другие требования к помещению и транспортировке. Оборудование, соответственно, требуется иное, количество расходных материалов для производственного процесса меньше. Тот же "Оземпик" и его аналоги требуют соблюдения жестких условий хранения и транспортировки этого продукта в товаропроводящей цепочке. С таблетками все гораздо проще. Это более стабильная форма. Но, скорее всего, различия в цене будут продиктованы не какими-то технологическими особенностями производства. Ведь эти препараты действительно показывают высокую эффективность, соответственно, пользуются колоссальным спросом.

А если будет предложена удобная для потребителя форма, то ценник станет определяться совершенно точно не технологическими, а маркетинговыми аспектами».

Таблетки от ожирения разрабатывает и прямой конкурент Novo — американская Eli Lilly and Company. Ранее компания стала известна производством препаратов Zepbound и Mounjaro, они делаются на основе другого гормона — тирзепатида. В апреле Eli Lilly испытали будущее лекарство в третьей фазе и заявили о скором завершении исследований. Какие возможные таблетки от похудения будут эффективнее, пока неизвестно, считает директор агентства DSM Group Сергей Шуляк: «Новый препарат может быть эффективнее. Но его производство, его стоимость намного дороже, что несопоставимо с дополнительной эффективностью от применения данного лекарства.

Поэтому все будет зависеть от клинических исследований, какими будут результаты. А если цена особо не будет различаться, то уже лечащие врачи станут определять, что лучше применять. В данном случае популярность "Оземпика" достаточно высока, соответственно, его таблеточная форма также будет очень популярна. Есть уже привычка к этому препарату. Все-таки маркетинговые усилия, которые были приложены, и вот этот бум, который существует во всем мире, будут еще долго играть на стороне "Оземпика"».

Все определят клинические исследования, однако у Novo Nordisk есть маркетинговое преимущество. В России препараты обеих компаний не представлены. В то же время в лидеры аптечных продаж вырвался аналог «Оземпика» — российский дженерик «Семавик». С начала 2025-го выручка его производителей составила 6 млрд руб.

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Егор Парфенов