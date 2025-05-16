Мэр Астрахани отчитался пред областными депутатами о работе муниципалитета

Глава Астрахани Игорь Редькин представил отчет о работе городской администрации за 2024 год. Главное внимание он уделил инвестиционным проектам, направленным на решение ключевых проблем города. Особое место заняли работы по модернизации сетей водоснабжения и канализации, что привело к снижению числа аварийных ситуаций.

Игорь Редькин отметил, что благодаря финансированию и поддержке губернатора Игоря Бабушкина, большинство объектов МУП «Астрводоканал» уже сданы. В 2024 году количество аварий на водоснабжении и водоотведении снизилось на 17,8% по сравнению с предыдущим периодом.

В рамках нацпроекта «Демография» завершено строительство детского сада в микрорайоне Бабаевского. В сентябре 2024 года открылась новая школа на 1000 мест в Военном городке, а строительство аналогичной школы в микрорайоне Бабаевского продолжается и должно завершиться к началу нового учебного года.

Нина Шевченко