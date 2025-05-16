В развитие энергосистемы Кубани инвестируют 100 млрд рублей до 2029 года

До 2029 года в развитие энергосистемы Кубани планируют вложить почти 100 млрд руб. Мера позволит обеспечить электроэнергией 210 инвестпроектов с общей суммой вложений более 2,5 трлн руб., включая индустриальные парки, перерабатывающие предприятия и портовые терминалы. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встречес новым генеральным директором компаний «Россети Кубань» и «Россети Юг» Алексеем Рыбиным. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В центре обсуждения — модернизация электросетевого комплекса в условиях объединения двух энергокомпаний. По словам главы Кубани, важно не допустить снижения качества энергоснабжения и роста тарифов, а также реализовать ранее согласованные с «Россети Кубань» инвестиционные планы.

Алексей Рыбин заверил, что все обязательства в рамках инвестпрограммы будут исполнены. Генеральный директор подчеркнул, что в 2024 году энергопотребление достигло рекордных 6,1 тыс. МВт, а «Россети Кубань» остается крупнейшим налогоплательщиком, перечислив в бюджет края 2,4 млрд руб. Реорганизация компаний, по его словам, не повлияет на работу производственного персонала.

В совещании приняли участие представители краевых властей и руководства энергокомпаний.

Анна Гречко