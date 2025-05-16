Участников массовой драки в Ростове привлекли к административной ответственности

В Ростове участников массовой драки в микрорайоне Суворовском привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что полицейские устанавливали обстоятельства происшествия на переулке Андреева: в отдел полиции №5 УМВД России доставили пятерых участников потасовки.

Разбирательство показало, что пострадавших в конфликте не нашлось, участники драки претензий друг к другу не имеют. Тем не менее двоих мужчин привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка — в их отношении составлены протоколы по статье 20.1 КоАП РФ. Отмечается, что сотрудники полиции провели с нарушителями «профилактические беседы».

Константин Соловьев