Количество вакансий в СКФО в марте 2025 года сократилось на 18%

Объем предложения от работодателей Северо-Кавказского федерального округа, размещенного в марте 2025 года на hh.ru, сократился на 18% в сравнении с мартом 2024 года. При этом соискатели региона разместили на 64% больше резюме, чем год назад. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе hh.ru Юг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Индекс конкуренции (hh.Индекс) в СКФО составил 8,9 (столько резюме приходится на одну вакансию). Это в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года (4,5), отметили в пресс-службе рекрутингового сервиса.

«В целом тенденции на рынке труда СКФО аналогичны общероссийским. В предыдущие два года в условиях дефицита кадров наблюдалась гонка зарплат. Таким образом работодатели старались привлечь самых востребованных специалистов в кратчайшие сроки. Увидев это, люди массово стали искать лучшие варианты трудоустройства, что и привело к росту количества резюме. После повышения ключевой ставки до рекордно высокого уровня работодатели стали пересматривать свои расходы на содержание штата и корректировать, в связи с этим, планы найма. Это привело к сокращению числа вакансий»,— пояснила директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

По данным экспертов, в Дагестане hh.Индекс составил 12,9 (6,3 в марте 2024 года), Северной Осетии — Алании — 10,8 (5,9), в Ставропольском крае — 7,2 (3,7). Количество открытых в марте на hh.ru вакансий сократилось в сравнении с аналогичным показателем прошлого года в Дагестане — на 14%, в Ставропольском крае — на 20%, в Северной Осетии — на 10%. Количество резюме выросло на 77, 57 и 65% соответственно.

«Можно увидеть, что hh.Индекс в СКФО, за исключением Ставрополья, и в прошлом году был в нормальном диапазоне конкуренции (он от 4 до 8 резюме на вакансию). В этом году из-за дисбаланса вакансий и резюме он почти везде по СКФО в профиците, то есть на одну вакансия приходится больше восьми резюме. При этом все равно есть сферы, где специалистов не хватает. Чаще всего это сфера продаж и розница, “синие воротнички”, представители сельского хозяйства и медицины»,— прокомментировала Олеся Лавренова.

Маргарита Синкевич