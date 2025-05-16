КАМАЗ может начать поставлять в ДНР троллейбусы и автобусы

В Донецкую народную республику могут начать экспортировать троллейбусы и автобусы от ПАО «КАМАЗ». Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин на полях KazanForum.

«Это касается и троллейбусов, и автобусов. Сейчас мы перешли в активную фазу обсуждения. Скорее всего, у нас получится взаимодействовать в этом направлении, что является взаимовыгодным как для Республики Татарстан, так и для ДНР», – сказал он.

Международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum» проходит в Казани с 13 по 18 мая.

Дарья Сайфиева