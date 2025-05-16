Германия положила глаз на Tomahawk

Германия, по сообщениям немецких СМИ, хочет закупить американские дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk для оснащения своих военно-морских сил. Как следует из соответствующих публикаций, Берлин заинтересовался этими вооружениями для отражения «российской угрозы». Если сделка состоится, ФРГ станет пятым по счету обладателем ракет, которые США до недавнего времени поставляли только своему ближайшему союзнику — Великобритании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дальнобойная крылатая ракета Tomahawk

Фото: National Air and Space Museum Дальнобойная крылатая ракета Tomahawk

Фото: National Air and Space Museum

О намерении ВМС Германии закупить американские ракеты Tomahawk сообщили немецкие СМИ. Издание Hartpunkt со ссылкой на заявление инспектора ВМС ФРГ вице-адмирала Яна Кристиана Каака уточнило, что о необходимости повышения боевой мощи своего флота власти Германии задумались на фоне «растущей угрозы со стороны России».

«В настоящее время мы рассматриваем возможность установки ракет Tomahawk на корабли нашего флота. И это выглядит совсем неплохо»,— сказал журналистам инспектор, не вдаваясь в подробности.

Ракеты Tomahawk, как следует из сообщений СМИ, предполагается устанавливать на фрегаты нового поколения типа F127. ВМС Германии планируют получить шесть таких кораблей к 2035 году, что обойдется бюджету страны примерно в €15 млрд. На F127 будет установлен американский корабельный комплекс Aegis (на его закупку будут выделены дополнительные средства), способный запускать и ракеты Tomahawk. Впрочем, немецкие СМИ, ссылаясь на осведомленные источники, сообщили, что, по оценке руководства ВМС ФРГ, использовать Tomahawk можно уже и на имеющихся у флота фрегатах типа F123 и F124 при условии, что они оснащены пусковой установкой Mk41.

Ракеты Tomahawk могут запускаться как с надводных кораблей, так и с субмарин и наземных установок. Tomahawk используется на кораблях военно-морских сил США с начала 1980-х годов. С 1991 года ракеты этого типа активно использовались в боевых действиях для нанесения ударов по Ираку, Югославии, Ливии и Сирии. Их дальность оценивается примерно в 1600 км. На данный момент помимо самих США эта ракета стоит на вооружении Великобритании. Однако за последнее время США заключили несколько контрактов на поставку разных модификаций Tomahawk с рядом других своих союзников — Австралией, Японией и Нидерландами.

Что же касается ФРГ, то еще при администрации Джо Байдена Вашингтон и Берлин договорились о размещении с 2026 года на территории Германии наземных ракет средней и меньшей дальности (многоцелевых ракет SM-6, крылатых Tomahawk и гиперзвуковых ракет LRHW).

Власти РФ сочли эти планы крайне дестабилизирующими прежде всего из-за относительно короткого подлетного времени этих ракет до целей на территории России и невозможности удостовериться, что они не оснащены ядерными боеголовками.

Администрация Дональда Трампа пока публично не подтверждала, что сделка с ФРГ остается в силе, но и не отменяла ее.

Тем временем Германия и еще шесть стран—членов НАТО (Великобритания, Италия, Нидерланды, Польша, Франция и Швеция) еще в прошлом году объявили о запуске проекта ELSA (European Long Strike Approach), в рамках которого планируется создать европейский комплекс средней дальности (до 2 тыс. км) наземного базирования. Ключевую роль в этой программе стремится играть Франция. Германия же, как стало известно на днях, будет участвовать в разработке схожей системы (дальностью более 2 тыс. км) еще и в отдельном проекте с Великобританией.

«Европа в целом начала задумываться о своем ударном потенциале на фоне распада (в 2019 году российско-американского.— “Ъ”) Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Одним из результатов таких раздумий стал совместный проект ELSA, но он пока в слишком ранней стадии, чтобы хотя бы приблизительно предполагать его результат,— заявил “Ъ” научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник.— Немцы, наученные опытом, видимо, хотят иметь запасное решение, и Tomahawk здесь очевидный вариант. С учетом того, что в Германии сейчас в моде межвидовые решения, не удивлюсь, если они и в наземном варианте на них засмотрятся».

Технически новая ракета, по словам эксперта, даст Германии возможность самостоятельного поражения целей на европейском театре военных действий (на дистанциях до 1600 км).

«Раньше подобными возможностями вооруженные силы ФРГ не располагали, да и задачи такой перед ними не ставилось. Практический смысл остается туманным: противостояние с Россией (а против кого еще?) ограниченным числом ракет в неядерном исполнении скорее повысит угрозу для Германии, чем сократит ее»,— полагает Илья Крамник.

К слову, еще осенью прошлого года стало известно, что о поставке ракет Tomahawk США просили и власти Украины. Однако эта просьба удовлетворена не была. Источники газеты The New York Times в Белом доме сказали, что это «совершенно неосуществимый запрос».

Елена Черненко