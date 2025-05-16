Полиция Сочи ищет пропавшую два года назад жительницу Тулы

Полиция Центрального района Сочи разыскивает 44-летнюю Анастасию Денисову, прибывшую из Тулы в мае 2023 года и пропавшую без вести. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

По имеющимся данным, 23 мая 2023 года пропавшая прибыла в Сочи на поезде из Тулы, после чего ее местонахождение до сих пор остается неизвестным.

Правоохранительные органы просят граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (862) 269-22-00, 269-24-00, 8-928-851-88-26 или по единому номеру 102.

Мария Удовик