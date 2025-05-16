В Сочи усилили эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей

В Сочи усиливают меры по эвакуации автомобилей, припаркованных с нарушениями правил дорожного движения, перед началом летнего курортного сезона. В мероприятиях участвуют сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства вместе с полком ДПС УВД по городу, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Нарушения, такие как парковка на проезжей части, мешают движению общественного и специального транспорта. В связи с этим активность в данной области увеличивается. Граждан призывают использовать разрешенные парковочные места и не занимать остановки общественного транспорта и места для инвалидов. За нарушения предусмотрена административная ответственность.

Недавно прошел рейд на улицах Гагарина, Горького и Конституции, в ходе которого 30 автомобилей, оставленных в запрещенных зонах или на местах для маломобильных граждан, были эвакуированы на специализированную стоянку.

Водители могут узнать информацию об эвакуированных автомобилях, обратившись в диспетчерскую Центра организации дорожного движения Краснодарского края по указанным телефонам.

Мария Удовик