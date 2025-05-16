Сочи вошел в пятерку самых популярных городов России у зарубежных туристов

Сочи стал одним из самых популярных российских городов для иностранных туристов. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Высоким спросом у зарубежных путешественников пользуются Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Екатеринбург. Ожидается, что в летний период 2025 года количество туристов, приезжающих в Россию, увеличится на 15% по сравнению с прошлым годом. Основным препятствием для более быстрого роста турпотока является нехватка авиаперевозок из-за границы.

Господин Уманский также отметил растущий интерес к поездкам в Россию со стороны туристов из Ближнего Востока. В ближайшее время планируется открытие рейса из Саудовской Аравии, что может способствовать увеличению спроса.

Кроме того, наблюдается рост туристического потока из Индии и стран Персидского залива, а также из Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Малайзии и Тайваня. Увеличение самостоятельных путешественников составило 23%, в основном это туристы из СНГ, Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии и Китая.

Китайские туристы составляют более 22% от общего въездного потока в Россию. В 2024 году страну посетили 1,12 млн китайских граждан. Летом 2024 года Сочи принял свыше 3 тыс. отдыхающих из арабских стран, включая Бахрейн, Оман, Саудовскую Аравию и Кувейт. Большинство гостей приезжали семьями и посещали такие места, как федеральная территория «Сириус», центр Сочи и Красную Поляну.

Мария Удовик