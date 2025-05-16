Минюст признал иноагентом автора блога «Православие и зомби» Ксению Лученко

Минюст внес в перечень иностранных агентов правозащитницу Луфтие Зудиеву, политолога Михаила Комина и журналистку, автора блога «Православие и зомби» Ксению Лученко. Также в реестр иноагентов внесены движение «Европейский Петербург», общественные организации «Независимый съезд» и «Земский съезд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Александр Щербак / ТАСС Фото: @lutfiye.zudiyeva Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Следующая фотография 1 / 3 Фото: Александр Щербак / ТАСС Фото: @lutfiye.zudiyeva Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Согласно сообщению Минюста, внесенные в реестр распространяли материалы иноагентов и нежелательных организаций, ложные данные о решениях российских властей, формировали негативный образ российской армии и выступали против боевых действий.

Из реестра в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью «Как бы инагент».

Полина Мотызлевская