Минюст признал иноагентом автора блога «Православие и зомби» Ксению Лученко
Минюст внес в перечень иностранных агентов правозащитницу Луфтие Зудиеву, политолога Михаила Комина и журналистку, автора блога «Православие и зомби» Ксению Лученко. Также в реестр иноагентов внесены движение «Европейский Петербург», общественные организации «Независимый съезд» и «Земский съезд».
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Согласно сообщению Минюста, внесенные в реестр распространяли материалы иноагентов и нежелательных организаций, ложные данные о решениях российских властей, формировали негативный образ российской армии и выступали против боевых действий.
Из реестра в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью «Как бы инагент».