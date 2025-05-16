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Коммерсантъ FM
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Минюст признал иноагентом автора блога «Православие и зомби» Ксению Лученко

Минюст внес в перечень иностранных агентов правозащитницу Луфтие Зудиеву, политолога Михаила Комина и журналистку, автора блога «Православие и зомби» Ксению Лученко. Также в реестр иноагентов внесены движение «Европейский Петербург», общественные организации «Независимый съезд» и «Земский съезд».

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Фото: Александр Щербак / ТАСС

Фото: @lutfiye.zudiyeva

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

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Фото: Александр Щербак / ТАСС

Фото: @lutfiye.zudiyeva

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Согласно сообщению Минюста, внесенные в реестр распространяли материалы иноагентов и нежелательных организаций, ложные данные о решениях российских властей, формировали негативный образ российской армии и выступали против боевых действий.

Из реестра в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью «Как бы инагент».

Полина Мотызлевская

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