Ростовчан предупредили о затяжных ливнях и колебаниях температуры в конце мая

Жителям Ростова-на-Дону предстоит подготовиться к длительному периоду непрекращающихся осадков, которые начнутся уже с середины мая, сообщают аналитики сервиса «Яндекс. Погода».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По прогнозам аналитиков, с 15 по 22 мая включительно в донской столице будет держаться непрекращающийся дождь, который значительно повлияет на обычный засушливо - ветровой климат. После кратковременного однодневного затишья 23 мая, мощные ливни возобновятся 24-го числа, принесут особенно интенсивные осадки, став самыми сильными за этот период.

Неблагоприятные погодные условия сопровождаются резкими порывами ветра, который вернётся в район вместе с проливными дождями. Несмотря на такую непогоду, воздух в Ростове постепенно начнёт прогреваться после холодного старта месяца. К 17 мая температура поднимется примерно до 23 тепла, давая ростовчанам возможность почувствовать относительное тепло, уточнили аналитики «Яндекс. Погода».

Эксперты обращают особенное внимание на день, когда ожидается опасное природное явление «Сильный ливень». В это время, несмотря на интенсивные осадки, температура воздуха поднимется до 26 . Метеорологи советуют внимательно следить за штормовыми предупреждениями спасателей, осторожно передвигаться под деревьями и легко закрепленными конструкциями, одеваться по погоде, по возможности остаться дома.

Валентина Любашенко