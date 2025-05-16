Делегации РФ и Украины вели переговоры на русском языке

Украинская делегация на переговорах с Россией в Стамбуле общалась на русском языке без помощи переводчика. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переговоры российской и украинской делегаций

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters Переговоры российской и украинской делегаций

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Ранее в украинских СМИ сообщалось, что представители Украины используют переводчика для общения с российской делегацией. Однако агентство ТАСС подтвердило, что переговоры велись на русском языке.

На пресс-конференции 15 мая президент Украины Владимир Зеленский отметил, что министр обороны Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, свободно владеет несколькими языками, включая русский.