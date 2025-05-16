Главврач Самарской областной станции скорой помощи арестован на два месяца

Городской суд Новокуйбышевска отправил в СИЗО главного врача Самарской областной станции скорой помощи Раймонда Чернуху. Он проведет под арестом два месяца. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в СУ СК РФ по Самарской области в пятницу, 16 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Силовики выяснили, что в 2022 году медработник передала подозреваемому взятку в размере 100 тыс. руб. Эту сумму Раймонд Чернуха, по версии следствия, потребовал от нее за прием на работу в качестве фельдшера скорой помощи.

Главврача областной станции скорой помощи задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Раймонд Чернуха продержался на посту руководителя ведомства менее года. Он был назначен главврачом региональной станции скорой помощи в июле 2024 года.

Георгий Портнов