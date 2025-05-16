На Куйбышевской железной дороге стали чаще пользоваться двухэтажными поездами

Перевозки пассажиров двухэтажными поездами на Куйбышевской железной дороге в январе-апреле текущего года выросли почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным пресс-службы магистрали, за первые четыре месяца ими воспользовались более 1,4 млн пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Из Самары двухэтажные поезда отправляются в Москву, Санкт-Петербург и Имеретинский Курорт, также летом запустят двухэтажный поезд до Анапы. Такие же составы отправляются в Москву из Тольятти, Ульяновска и Пензы.

Двухэтажный поезд позволяет перевозить за рейс почти в два раза больше пассажиров, чем одноэтажный состав.

Андрей Сазонов