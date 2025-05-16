Производство из Батайска присоединилось к кластеру «Профессионалитет», образованному в Ростовской области. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Обучение на базе новых кластеров смогут пройти более пяти тысяч донских студентов. Накануне правительство Ростовской области объявило о создании в регионе трех новых кластеров. На развитие каждого из них из федерального бюджета выделяется по 100 млн руб. Предполагается также софинансирование обучения от работодателей до 20% от суммы федерального гранта.

Константин Соловьев