Доходность считается с рублем

Россияне впервые за пять лет сократили сбережения за рубежом. По данным Банка России, с начала года объем средств на депозитах снизился почти на 1,5%. Он составил около 6,5 трлн руб. В первом квартале россияне забрали из зарубежных банков больше средств, чем внесли на счета. Разница превысила 38 млрд руб., следует из статистики ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Рублевые активы стали заметно привлекательнее, объясняет главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец: «Такая тенденция довольно давно наблюдается и продолжала набирать силу в первом квартале этого года. Это может говорить о том, что у нас уже произошла какая-то адаптация рынка и финансовых систем к новой реальности. На самом деле исторически у нас происходил маленький отток на внешние депозиты, он никогда не был большим, то есть пик пришелся просто на этот период между 2022-м и 2023-м, подстройка к новой реальности.

С другой стороны, есть и такие финансовые аргументы, которые влияли на то, что больше российских денег оставалось во внутреннем периметре с начала 2025 года. Повлияли высокие рублевые ставки, которые в целом делали очень привлекательными российские депозиты, мы видим, как в структуре финансовых активов именно этот пласт занимает лидирующие позиции, и уже за треть перевалила доля срочных депозитов в портфелях россиян. Другой класс активов, который выигрывал в первом квартале, это инструменты фондового рынка, здесь уже как раз не роль высокой ставки сыграла, а улучшение геополитического фона, который подогревал оптимизм и позитивное движение российского фондового рынка».

Объем переводов за рубеж также снижается. Если еще в 2022-м россияне вывели свыше 2 трлн руб., то в 2024-м этот показатель снизился до 600 млрд руб. Впрочем, высокий интерес инвесторов к российским активам может вызвать нестабильность рынка, заметил эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «Повышенный спрос на рубли не в пользу валюты способствует дальнейшему укреплению рубля, и это очень плохо для государственного бюджета. Это, возможно, даже связано с монетарной политикой.

Второй момент, связанный с тем, что эта огромная рублевая доходность, которую сейчас мы наблюдаем на рынке, может очень резко сжиматься уже летом этого года, что вызовет бегство инвесторов из рублевых активов, возможно, повышенную волатильность на финансовом российском рынке. Это создает, конечно, воронку нестабильности, и, скорее всего, эта высокая волатильность нас ожидает в этом году, может быть, в самые ближайшие месяцы. Многое будет зависеть от развития геополитической обстановки и показателей экономики России в этом году: насколько они сохранят какую-то устойчивость либо будет общее влияние воронки».

Пока эксперты ожидают, что снижение ключевой ставки начнется только во второй половине года. Однако некоторые крупные банки уже ухудшают условия по депозитам. Поэтому отток средств россиян из-за рубежа может продлиться недолго.

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Андрей Дубков