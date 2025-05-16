Голос блокады

Оля Берггольц родилась в семье обрусевшего немца, врача Федора Христофоровича Берггольца и выпускницы Бестужевских курсов Марии Грустилиной. Семья проживала на Невском проспекте, в районе Старо-Невского, в скромной, но интеллигентной обстановке. Отец служил в больнице для рабочих, мать воспитывала двух дочек: Олю и Музу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поэтесса Ольга Берггольц в годы войны, оставаясь в осажденном Ленинграде, с августа 1941 работала на радио

Фото: Александр Бродский / РИА Новости Поэтесса Ольга Берггольц в годы войны, оставаясь в осажденном Ленинграде, с августа 1941 работала на радио

Фото: Александр Бродский / РИА Новости

С ранних лет Ольгу окружали книги. Несмотря на скромные доходы, ее отец собрал хорошую библиотеку. Она запоем читала Пушкина, Некрасова, Толстого, а в 11 лет написала свои первые стихи. Училась в 117-й советской школе (бывшая гимназия), где проявила себя как талантливая и эмоциональная ученица.

«Это будет настоящий поэт»

Годы Гражданской войны стали для семьи Берггольц тяжелым испытанием. В 1918-м они переехали в Углич, спасаясь от голода, но вскоре вернулись в Петроград. В 1920-е Ольга, уже осознавшая свое призвание, посещала литературный кружок при Доме печати. Ее стихи отметил сам Корней Чуковский. В 1926 году, когда Ольга Берггольц прочитала стихотворение «Каменная дудка» на заседании Союза поэтов, которое вел Чуковский, он сказал: «Ну какая хорошая девочка! Какие стишки прекрасные прочитала! Товарищи, это будет со временем настоящий поэт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дневник Ольги Берггольц за 1924 год

Дневник Ольги Берггольц за 1924 год



В 1925 году, в 15 лет, она опубликовала первое стихотворение — «Пионерам» в газете «Ленинские искры». Через год вступила в литературную группу «Смена», где познакомилась с будущими известными поэтами — Борисом Корниловым (ее первый муж) и Николаем Тихоновым.

«Любимая, что ж ты не рада»

В 1926 году Берггольц поступила на Высшие государственные курсы искусствоведения, а затем — в Ленинградский университет (филологический факультет). В годы своей юности она увлекалась акмеизмом, ее особенно трогало творчество Ахматовой и Мандельштама. А собственные стихи Берггольц были ближе к романтической революционной лирике.

В 1928 году вышла ее первая книга — «Зима-лето-попугай», написанная в соавторстве с подругой. Смешное название появилось из воспоминаний о детстве в Угличе. «Зима-лето-попугай»,— дразнили детей, которые были совсем плохо одеты. Хотя плохо одеты и неважно накормлены тогда были многие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Корнилов и Ольга Берггольц

Фото: wikipedia.org Борис Корнилов и Ольга Берггольц

Фото: wikipedia.org

В тот же период Берггольц вышла замуж за поэта Бориса Корнилова. Многим знакомы его строчки «Нас утро встречает прохладой». Композитор Дмитрий Шостакович, написавший музыку к «Песне о встречном», говорил о Корнилове: «Это великий мастер слова, достойный того, чтобы о нем знали все, знали его поэзию, в которой он сам предстает человеком неистощимого жизнелюбия». Поэта расстреляли на 31-м году жизни. За свою короткую, но удивительно насыщенную жизнь Борис Корнилов успел заявить о себе как о ярком, самобытном поэте и навсегда вписать свое имя в историю русской литературы ХХ века.

Брак поэтов продлился недолго: в 1930-м они расстались (официально развелись в 1934-м). В письмах Ольга называла его «мое безумие». Разрыв произошел из-за измен Корнилова и его алкоголизма. До самого конца, даже после развода, они сохранили творческую связь.

Арест, смерть детей

После окончания Ленинградского университета в 1930 году Берггольц устроилась в газету «Электросила» при одноименном заводе. Это была типичная для того времени «многотиражка», прославлявшая трудовые подвиги рабочих.

Берггольц была не просто репортером. Ее очерки «Глухой час» (о ночной смене) и «Дневник девушки» (зарисовки о работницах) выделяются лиризмом и вниманием к человеческим судьбам. В 1931 году она отправилась в командировку на строительство Уралмаша, где писала не только о «рекордах», но и о бытовом хаосе, голоде и травмах рабочих. Эти тексты позже использовали против нее: «излишний натурализм» сочли клеветой.

В 1934-м ее перевели в «Литературную газету», но уже через год уволили — после ареста Корнилова. В 1936 году Корнилова арестовали по делу «контрреволюционной группы» (вместе с ним взяли писателя Павла Васильева). Ольгу вызывали на допросы, требуя «разоблачительных» показаний. Она отказалась, но это не спасло Бориса: его расстреляли 20 февраля 1938 года. Реабилитирован посмертно в 1957-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотография Ольги Берггольц из следственного дела

Фотография Ольги Берггольц из следственного дела



Расставшись с Корниловым, Ольга Берггольц уехала в Казахстан журналисткой, что позже описала в книге «Дневные звезды». Дочь от первого мужа Ирочка осталась с бабушкой. Вернувшись через год, Ольга Берггольц снова вышла замуж, на этот раз за сокурсника Николая Молчанова, от которого родила еще одну дочь — Майю. Казалось, что жизнь прекрасна. Берггольц увлеклась написанием детских книг. Однако счастья хватило ненадолго. В 1934 году семья потеряла дочь Майю, умершую в годовалом возрасте. Спустя лишь два года из жизни ушла и Ирочка, старшая дочь Берггольц от первого брака. Смерть детей подкосила Ольгу. Когда ее саму арестовали и стали допрашивать, казалось, все несчастья настигли разом. Берггольц как свидетельницу по делу Бориса Корнилова допрашивали с особым пристрастием. В ходе «допросов» в июле 1937 года у поэтессы начались преждевременные роды, новорожденная дочь сразу же погибла. После семи месяцев тюрьмы Ольгу освободили — с выбитыми зубами, но не сломленную. Правда, стать матерью ей уже не довелось. В своем стихотворении 1939 года «Испытание» Берггольц писала:

«Двух детей схоронила

Я на воле сама,

Третью дочь погубила

До рожденья — тюрьма…»

«Здесь лежат ленинградцы…»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мемориальная доска поэтессы Ольги Берггольц на здании Дома радио

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Мемориальная доска поэтессы Ольги Берггольц на здании Дома радио

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Когда началась война, Берггольц отказалась от эвакуации. С декабря 1941 года она ежедневно приходила в радиокомитет на улице Ракова, 4,— часто пешком, под обстрелами.

Свой выбор Ольга Берггольц признавала гибельным, но делала его сознательно. Она могла уехать в эвакуацию вместе с Анной Ахматовой, но отказалась наотрез. Судьба давала ей еще один шанс покинуть обреченный на страдания город — командировку в Москву. В марте 1943 года она писала в своем дневнике:

«Живу в гостинице “Москва”. Тепло, уютно, светло, сытно, горячая вода.

В Ленинград! Только в Ленинград…

В Ленинград — навстречу гибели… О, скорее в Ленинград! Уже хлопочу об отъезде…»

На ленинградское радио она пришла в самом начале войны. Молодую поэтессу направили в литературно-драматическую редакцию. Так началась ее работа или, вернее, служение — ленинградцам, городу, миру. Ее микрофонные блокноты сохранили записи, которые она не могла озвучить: «Сегодня съели кошку…», «Умерла Таня Савичева». В годы Великой Отечественной войны она практически ежедневно вела радиопередачи на Ленинградском радио. В эфире звучало:

«Я говорю с тобой под свист снарядов,

Угрюмым заревом озарена.

Я говорю с тобой из Ленинграда,

Страна моя, печальная страна...» (из радиовыступления, 1942).

Ее голос — низкий, хрипловатый от голода, но неутомимый — знал каждый.

Главные блокадные стихи Ольги Берггольц: «Февральский дневник» (1942) — о спасении раненых из-под обстрела; «Ленинградская поэма» (1942) — «Никто не забыт, и ничто не забыто»; «Твой путь» (1943) — посвящение погибшему от дистрофии мужу (Молчанов умер в 1942-м).

Дневники не пропали

В конце мая 1945 года на Х пленуме Союза писателей СССР Александр Прокофьев заявил: «Я хочу сказать, что Берггольц, как и некоторые другие поэты, заставила звучать в стихах исключительно тему страдания, связанную с бесчисленными бедствиями граждан осажденного города». Неудивительно, что после войны ее мало печатали. Слишком много боли было в ее стихах. Однако Берггольц помнили, не могли и не хотели забывать. Ее строки «Здесь лежат ленинградцы…» высечены на мемориале Пискаревского кладбища.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мемориальная доска на доме 7 по улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге

Фото: Золотов / wikipedia.org Мемориальная доска на доме 7 по улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге

Фото: Золотов / wikipedia.org

После войны Берггольц жила непросто, тяжелые воспоминания она пыталась утопить в алкоголе. Но, конечно, продолжала работать. После войны Ольга Берггольц написала киносценарий «Ленинградская симфония», выпустила сборник стихов «Говорит Ленинград». В 1951 году была удостоена Государственной премии СССР за историческую поэму «Первороссийск». В конце пятидесятых годов увидела свет автобиографическая книга Берггольц «Дневные звезды». В шестидесятые годы выходили поэтические сборники «Узел», «Испытание».

Ольга Берггольц умерла в 1975 году, так и не дождавшись полной публикации дневников, которые были изданы только в 2010-м.

Анна Кашурина