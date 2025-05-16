Росприроднадзор требует взыскать 363,5 млн ущерба от свалки в Пензенской области

Сотрудники Росприроднадзора в ходе проверки выявили незаконную свалку отходов на земельном участке в Пензенской области. Причиненный окружающей среде ущерб оценили на сумму более 363,5 млн руб.

Выяснилось, что указанный участок является собственностью администрации Иссинского района, которая передала его в аренду частному лицу. Арендатору в рамках договора предстояло следить за экологической обстановкой и благоустраивать территорию, но он в этой части бездействовал.

Росприроднадзор установил, что загрязнена территория площадью 26,9 тыс. кв. м. Надзорное ведомство попросило Ленинский районный суд Пензы взыскать 363,5 млн руб. с арендатора земельного участка.

Павел Фролов