В Казани проведут капитальный ремонт участков дорог общей протяженностью 6 км. Начальная стоимость контракта составляет 495 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани отремонтируют 6 км дорог на 495 млн руб

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани отремонтируют 6 км дорог на 495 млн руб

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Согласно проекту, работы затронут улицы в жилых массивах Левченко, Краснооктябрьский, Залесный, Юдино, Новое Юдино, Займище, Ягодная Слобода и Игумново. Сначала пройдут проектно-изыскательские работы. Их планируют завершить до 15 сентября 2025 года. Строительно-монтажные работы начнутся 16 сентября и завершатся до 20 ноября 2025 года.

В список объектов вошли такие улицы, как Аксакова, Бирюзовая, Варшавская, Желатиновая, Йолдызлы, Лагерная, Майкопская, Ползунова, Плужная, Пороховая, Стожки и Футбольная. На улице Югославской запланирован капитальный ремонт тротуара.

Финансирование осуществляется из республиканского бюджета. Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ».

Анар Зейналов