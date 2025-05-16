«Сейчас ЦСКА — это лучшая команда чемпионата»

В эти выходные в РПЛ буду сыграны матчи предпоследнего, 29-го тура. На золото претендуют две команды — «Краснодар» и «Зенит». Южане сейчас возглавляют турнирную таблицу, следующими за ними идет команда Сергея Семака. В эти выходные оба клуба играют на выезде: «Краснодар» — с Оренбургом», а «Зенит» — с «Ростовом». Шансы команд спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с телеведущим, комментатором, амбассадором «Лиги Ставок» Евгением Евневичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Букмекеры видят южан главными фаворитами. Да, южане не впечатлили с ЦСКА, у них сложнее календарь, они ни от кого не зависят все-таки: выигрывай два матча — у «Оренбурга» и «Динамо» — вот оно чемпионство. Но разница в коэффициентах очень маленькая. Успех «Краснодара» в «Лиге Ставок» идет за 1,77, «Зенита» — за 2,05. На ваш взгляд, кто все-таки станет чемпионом — «Зенит» или «Краснодар»?

— У «Краснодара» действительно очень непростое расписание. В этом туре будет игра на синтетике в Оренбурге. И может только казаться, что «Оренбург» — команда, которая сейчас одной ногой в первой лиге. Играет-то на самом деле команда Владимира Слишковича неплохо. Очень много создает, очень много бьет по воротам и просто не забивает — вот такое иногда бывает. Команда на самом деле показывает неплохой футбол, но сейчас по очкам одна из худших команд лиги. Поэтому, мне кажется, «Краснодару» будет очень непросто, но я верю именно в «Краснодар» в этом туре, вполне возможна даже его волевая победа. А вот в последнем матче против «Динамо», конечно, «Краснодар» может отступиться, учитывая, как хорошо играет команда «Динамо» под руководством Ролана Гусева. В этом туре «Динамо» играет с «Акроном» и, вполне возможно, выйдет на последний матч сезона с серией из трех побед подряд.

— Получается, что в этом туре можно брать экспресс из победы «Краснодара» и «Зенита». Если их объединить, будет коэффициент 3.

— Да, особенно учитывая, как тяжело «Ростову» на этой неделе. В эмоциональном плане у команды Джонатана Альбы все шикарно, но нужно понимать, что очень сложная логистика. Команда еще не выехала в Ростов, насколько я знаю, этот день проведет вообще в Москве. Ростовчане только потом поедут и фактически приедут к себе домой буквально за 20-24 часа до матча. Пока команда адаптируется, придет в себя, ноги разомнет — все-таки тяжело на автобусе эти выезды делать. Поэтому, я думаю, в этом туре «Зенит» может выигрывать. Да, они вылетели из Кубка, но на один день больше было отдыха. И в этом плане, конечно, посвежее команда Семака будет. И мне кажется, что все самое интересное команды-лидеры чемпионата отложат на последний тур.

— При этом «Ростов» выбил «Спартак» из Кубка России. В Самаре красно-белые играют с «Крыльями Советов». Стоит ли брать победу за 2,17 в «Лиге Ставок»?

— Я думаю, лучше обойти стороной этот вариант. Плюс еще нужно помнить, как «Крылья» плохо сыграли в прошлом туре, это вообще какой-то стыд был, непонятно, что вообще делали футболисты Игоря Осинькина. При всем уважении к главному тренеру «Крыльев», какое-то раздолбайство было в исполнении самарской команды. Я думаю, Игорь Осинькин, как опытный тренер, даст нагоняй футболистам. И вполне возможно, что «Спартак» очки снова потеряет. Особенно учитывая эти все случаи, что Станковича вроде как даже собираются убрать в конце этого сезона — вот видите, какой поворот. Еще зимой все молились на него, говорили: «Что же за тренера выцепил шикарного себе "Спартак"!». Прошло несколько туров — и все, уже даже за бронзу толком «Спартак» не борется. Поэтому в этом туре, мне кажется, «Крылья» вполне могут набрать очки. Поэтому присмотритесь к варианту, что самарцы не проиграют.

— Не могу не спросить про дерби «Локомотив»—ЦСКА. На кого здесь ставить?

— ЦСКА — это просто потрясающая команда. И опять же к вопросу о всех специалистах и критиках, которые убирали Марко Николича в конце первой части сезона: сейчас ЦСКА — это лучшая команда чемпионата. И будь еще два-три тура, я бы еще поспорил, кто станет чемпионом.