Минздрав: потребление алкоголя в России снизилось за пять лет на 11%

По данным Минздрава, представленным на расширенной коллегии ведомства, потребление алкоголя в России снизилось более чем на 11% за последние пят лет. В материалах ведомства (их цитирует ТАСС) отмечается, что добиться таких показателей удалось за счет ограничения потребления алкоголя, а именно с помощью введения регионами мер по сокращению времени продажи спиртных напитков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В июне 2024 года «Ъ» проанализировал исследование проекта «Если быть точным», основанное на данных Минздрава, Росстата и Росалкогольрегулирования. По данным аналитиков проекта, в конце 2000-х годов показатель потребления алкоголя снижался. В 2007 году на потребителя старше 15 лет приходилось 11 л чистого спирта, а в 2017-м — уже 7 л. В 2023-м уровень потребления алкоголя в России стал рекордным за последние девять лет, в том числе вырос спрос на крепкий алкоголь. В декабре 2024 года министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил о приостановлении процесса снижения потребления алкоголя.

В разговоре с «Ъ» ведущий научный сотрудник Центра демографических исследований РЭШ Евгений Андреев объяснял рекордный показатель «откликом населения на трудности» — пандемию коронавируса и последующие события. В социологическом опросе Росстата 2022 года пьющими «по праздникам» назвали себя 44,2% респондентов старше 15 лет. Среди женщин раз-два в месяц алкоголь употребляют 29,5%, среди мужчин — 39,9%.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Россияне поднимают градус».

Полина Мотызлевская