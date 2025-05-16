В начале года розничный товарооборот в КБР достиг 70,7 млрд рублей

Оборот розничной торговли в Кабардино-Балкарии увеличился на 7% в первом квартале 2025 года, достигнув 70,7 млрд руб. На долю торговли вне рыночных площадок пришлось 35,1%, сообщает Северо-Кавказстат.

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Продажи пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составили 35,4 млрд руб., что на 4,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Реализация непродовольственных товаров выросла на 9%, достигнув 35,3 млрд руб.

Согласно статистике, 45,4% розничного товарооборота в первом квартале сформировали торговые организации и индивидуальные предприниматели, работающие на рынках и ярмарках.

Николай Аксенов