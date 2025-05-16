Судебный пристав-исполнитель обвиняется в превышении полномочий

В СУ СКР по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении судебного пристава-исполнителя. Как сообщает следственное управление, она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии силовиков, с апреля 2020-го по октябрь 2022 года пристав сопровождала исполнительные производства об обязании администрации города Перми произвести капитальный ремонт ряда домов.

Нарушая требования законодательства, пристав-исполнитель вынесла незаконные постановления о привлечении коммерческих организаций для исполнения судебных решений без проведения конкурсных процедур. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.