В Ярославской области у Минобороны похитили 149 млн рублей

Управление ФСБ России по Московскому военному округу выявило и пресекло в Ярославской области канал хищения средств из федерального бюджета, предназначенных для государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что генеральный директор ООО «Производственное "Мега-М"» Владимир Межевич в рабочем поселке Бурмакино Ярославской области использовал служебное положение для хищения средств путем обмана представителей АО «6 Арсенал». Он предоставил ложные данные о балансовой стоимости боеприпасов морской номенклатуры.

2 октября 2024 года Головинский районный суд Москвы признал Межевича виновным в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и обязали возместить ущерб Министерству обороны России в размере 149,5 млн руб. Приговор вступил в силу.

ООО «Производственное "Мега-М"» зарегистрировано в Москве. Сейчас общество находится в процедуре банкротства, им руководит конкурсный управляющий.

Антон Голицын