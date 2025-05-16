В Самаре ушел из жизни доктор медицинских наук, психиатр Геннадий Носачев

На 88-м году жизни скончался доктор медицинских наук, психиатр Геннадий Носачев. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Самарской области.

С 1995 по 2008 год Геннадий Носачев возглавлял кафедру психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии Самарского государственного медицинского университета. Он также много лет проработал в областной психиатрической больнице.

Геннадий Носачев был автором более 400 научных работ, в том числе монографий и учебных пособий. Как отметили в региональном минздраве, профессор «обладал качествами, характеризующими настоящего ученого – четкой организацией мышления, широтой интересов, интересом к новым областям исследований, способностью достигать поставленные цели».

Евгений Чернов