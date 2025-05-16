В Ярославле экс-полицейского обвиняют в получении взятки

Фрунзенский районный суд Ярославля отправил под домашний арест Владимира Иванова, обвиняемого в получении взятки, сообщили в пресс-службе областного суда. Речь идет о бывшем заместителе начальника ОМВД по Кировскому городскому району.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В УМВД по Ярославской области «Ъ-Ярославль» сообщили, что оперативниками собственной безопасности ведомства вместе с областным УФСБ был выявлен факт противоправной деятельности сотрудника ОМВД и его знакомого.

«Предварительно установлено, что один из заместителей начальника ОМВД при посредничестве своего знакомого получил незаконное денежное вознаграждение на общую сумму 2,5 млн. руб. от гражданина за непринятие мер по пресечению противоправной деятельности последнего по незаконному предоставлению земельных участков на кладбище под захоронения»,— сообщили в УМВД.

На основе этих материалов были приняты процессуальные решения. К настоящему моменту сотрудник полиции уволен. Еще в феврале суд избрал меру пресечения для обвиняемых в виде заключения под стражу. В апреле решение было иным.

«Постановлением Фрунзенского районного суда в отношении Владимира Иванова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ, изменена мера пресечения с заключения по стражу на домашний арест. В отношении Альберта Лазарова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве), продлен срок содержания под стражей»,— сообщили в облсуде.

Алла Чижова