Подрядчика в Кургане признали недобросовестным за срыв ремонта двух больниц

Курганское УФАС России включило местное ООО «Каскад» в реестр недобросовестных поставщиков на два года за невыполнение капитального ремонта отделений Курганской областной детской клинической больницы имени Красного Креста и Курганской поликлиники № 1, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Контракт на ремонт отделений областной больницы стоимостью более 23,8 млн руб. предусматривал завершение работ до конца ноября 2024 года. Однако обязательства организация выполнила на 10%. «Каскад» несвоевременно сообщал заказчику о проблемах и не исполнял требования ведения официального журнала работ.

Аналогичная ситуация произошла и при исполнении контракта на ремонт поликлиники. За 47,1 млн руб. поставщику необходимо было закончить работы до конца лета прошлого года. После нарушения сроков стороны заключили дополнительные соглашения, увеличив стоимость договора и сроки. В итоге «Каскад» выполнил обязательства на 39 млн руб. и попросил дополнительное время для завершения работ. Однако заказчик отказался, поскольку ремонт должен был закончиться в период, установленный федеральным проектом. Компания не смогла предоставить убедительные обоснования задержек либо подтвердить, что завершит работы. В феврале этого года подрядчик попросил расторгнуть контракт по соглашению сторон.

Виталина Ярховска