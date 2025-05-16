В Башкирии интерес к новым автомобилям за год вырос на 4%

В апреле этого года интерес к новым легковым автомобилям в Башкирии вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба Avito Авто.

Самыми востребованными брендами в апреле 2025 года стали Lada (36% от интереса к новым авто), Chery (10,5%), Haval (8,6%) и Changan (5,2%). Интерес к автомобилям марки Chery по сравнению с апрелем прошлого года увеличился в два раза.

Чаще всего пользователи платформы искали автомобили бренда Lada: Granta (12,8%), Vesta (7,6%) и Vesta Cross (4,2%), а также Haval Jolion (4,1%) и Lada Niva Legend (3,8%). Популярность Haval Jolion по сравнению с апрелем 2024 года выросла на 59,6%.

«Мы видим стабильно высокий интерес к давно завоевавшим рынок автомобилям Lada. Выпуск же новых моделей, таких как Lada Iskra, сошедшей с конвейера в этом году, лишь подогревает интерес к марке. Но помимо отечественных моделей высоким спросом в России пользуются и китайские авто, которые уже смогли завоевать признание аудитории. В свою очередь широкий ассортимент позволяет покупателям подобрать автомобиль, оптимально соответствующий потребностям»,— прокомментировал руководитель продаж направления «Новые авто» Avito Авто Артем Хомутинников.

При этом, отметил он, богатство вариантов усложняет принятие решения, особенно для покупателей, не обладающих техническими знаниями об автомобилях.

Майя Иванова