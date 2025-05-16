В Пятигорске открылась выставка к 100-летию Сергея Параджанова

В музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова в Пятигорске открылась экспозиция «Параджанов. Вечный полет» из фондов Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля. Выставка приурочена к 100-летию со дня рождения знаменитого советского режиссера, сообщает ТАСС со ссылкой на директора музея Ирину Сафарову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yuriy Mechitov / Cortesy Государственная галерея на Солянке Фото: Yuriy Mechitov / Cortesy Государственная галерея на Солянке

«Эти снимки успешно передают характер и натуру режиссера, что делает их ключевым элементом экспозиции»,— отметила Ирина Сафарова.

Посетители также смогут ознакомиться с материалами по известным кинематографическим работам Параджанова, включая экранизацию лермонтовской сказки «Ашик-Кериб».

Николай Аксенов