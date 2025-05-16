На привокзальной площади в Челябинске снесли все незаконные киоски

В Челябинске на привокзальной площади демонтировали все незаконные киоски и ларьки. В настоящий момент завершается первый этап благоустройства территории возле памятника «Сказ об Урале», сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках первого этапа благоустройства на привокзальной площади установили лавки, урны и цветочные клумбы. Далее планируется выровнять тротуарную плитку, которая повредилась из-за размещения киосков, и поставить скамейки.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2021 году администрация Челябинска включила киоски, расположенные на привокзальной площади возле памятника «Сказ об Урале», в перечень незаконно размещенных стационарных объектов, подлежащих демонтажу. Арендатором территории являлось ООО «УК Регион». В 2022 году компания обратилась в администрацию, чтобы заключить договор для размещения киосков на площади. Однако мэрия отказала. ООО «УК Регион» попыталось оспорить это решение в Арбитражном суде Челябинской области. В августе прошлого года разбирательства завершились в пользу администрации муниципального центра.