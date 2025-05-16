В Ростовской области продолжает дорожать бензин АИ-92 и АИ-95

Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в Ростовской области продолжают расти. Актуальные на 12 мая данные опубликовал Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из статистических данных следует, что за литр АИ-92 придется заплатить на четыре копейки больше — 56,78 руб., а АИ-95 обойдется в 63,07 руб. (прирост на пять копеек). Также растут и цены на дизельное топливо: плюс две копейки, до 66,56 руб. за литр.

Не изменилась стоимость у топлива премиум-класса — АИ-98. На заправках литр отпускают по 82,06 руб. за литр.

Мария Хоперская