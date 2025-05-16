В Оренбуржье руководство музыкальной школы через суд обязали купить рояль
Суд удовлетворил требование Бугурусланской межрайонной прокуратуры, чтобы руководство музыкальной школы приобрело рояль. Администрация города «обязана профинансировать приобретение инструмента», сообщает прокуратура Оренбуржья.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По информации ведомства, в детской музыкальной школе в Бугуруслане реализуется образовательная программа «фортепиано». В здании организации есть концертный зал. Однако обучение проводится без практической игры на музыкальном инструменте по причине его отсутствия.
Межрайонная прокуратура контролирует ход исполнения судебного акта.