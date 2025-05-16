В Ростове цена килограмма сливочного масла выросла до тысячи рублей

В Ростове-на-Дону килограмм сливочного масла подорожал до тысячи рублей. Об этом сообщает Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из статистических данных следует, что максимальное подорожание зафиксировали в Волгодонске — 1,1 тыс.руб. В Миллерово, Таганроге и городе Шахты стоимость сливочного масла держится в пределах тысячи рублей.

Из статистических данных следует, что в целом по Ростовской области средняя стоимость килограмма продукта выросла примерно на 2,5 руб., достигнув 1 тыс. руб.

Мария Хоперская