В Ростове цена килограмма сливочного масла выросла до тысячи рублей
В Ростове-на-Дону килограмм сливочного масла подорожал до тысячи рублей. Об этом сообщает Росстат.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Из статистических данных следует, что максимальное подорожание зафиксировали в Волгодонске — 1,1 тыс.руб. В Миллерово, Таганроге и городе Шахты стоимость сливочного масла держится в пределах тысячи рублей.
Из статистических данных следует, что в целом по Ростовской области средняя стоимость килограмма продукта выросла примерно на 2,5 руб., достигнув 1 тыс. руб.